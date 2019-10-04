70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн
Новости Беларуси. Сколько нас, белорусов? В стране началась перепись населения – уже третья в суверенной истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому гражданину предстоит ответить на 49 вопросов о себе, своей семье, работе и планах на будущее.
Данные собираются исключительно для статистики – в ходе обработки они будут обезличены. Передача информации в другие ведомства исключена, утверждают в Белстате.
Как прошел первый день и с какими трудностями столкнулись первые участники, расскажет корреспондент Камилла Шах.
Камилла Шах, корреспондент:
Самый простой способ рассказать о себе, даже если вы не находитесь сейчас на территории Беларуси – это переписаться через интернет. Но в первый день нагрузка на сайт была так велика, что у многих пользователей этого просто не получилось сделать.
Интернет-перепись началась ровно в полночь 4 октября. И на 9 часов утра воспользоваться ею успели около 10 тысяч белорусов. Но потом, как говорится, сайт «упал» под тяжестью 70 тысяч обращений в секунду.
Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:
Практически ни в одной стране мира в первый день интернет-переписи не выдерживали сайты, сервера. Это были разные причины. Но основная – это массовые обращения на сайты переписи.
Мы рассчитывали нагрузку, мы делали тестирование до 20 тысяч одномоментных входов. Но ожидать, что это будет 70 тысяч, не мог никто.
Вот и Виктор Сергеевич – уверенный пользователь ПК – потерпел фиаско во Всемирной паутине. После нескольких попыток зарегистрироваться через интернет пришел на стационарный участок. Благо, к месту прописки они не привязаны и работают 12 часов в сутки.
Виктор Кореньков:
Доходит до половины регистрации – и всё, зависает и не удается. Я позвонил сюда, и у вас ответили тоже, что из-за большой нагрузки нужно подождать. Я посмотрел – здесь 20 шагов ходу, я пришел – и все дела.
На стационарных участках переписчики используют планшеты. С такими же 21 октября они пойдут по домам. Это еще одно новшество нынешней переписи. Бумажные опросники будут заполнять только в крайних случаях.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Самое главное – это сокращение расходов на проведение самой переписи, ускорение процесса заполнения переписных листов и значительное уменьшение количества переписчиков, которые у нас будут работать.
Для надежной работы планшетов создавалось специальное программное обеспечение. Главные требования: высокая производительность и безопасность хранения информации. Как результат: система выдерживает до 500 операций в секунду. А взломать ее настолько сложно, что просто бессмысленно.
Олег Кондратенко, директор IT-компании:
Если на человеческом языке сказать об уровне взломоустойчивости, то если взять код, который применен там, то для того, чтобы его подобрать (если в годах), самому мощному компьютеру потребуется примерно число с 50 нулями. 50 нулей – это примерно в пять раз больше, чем всей матушке-земле лет сейчас. Это много. И это для того, чтобы вскрыть код одного сообщения, а таких – 500 в секунду.
Перепись-2019 – третья в истории суверенной Беларуси, но первая с использованием IT-технологий. Поможет ли это составить более точный портрет белоруса, узнаем уже в 2020 году.