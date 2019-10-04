70 тысяч обращений в секунду: почему в первый день переписи не все белорусы смогли переписаться онлайн

Новости Беларуси. Сколько нас, белорусов? В стране началась перепись населения – уже третья в суверенной истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждому гражданину предстоит ответить на 49 вопросов о себе, своей семье, работе и планах на будущее.

Данные собираются исключительно для статистики – в ходе обработки они будут обезличены. Передача информации в другие ведомства исключена, утверждают в Белстате. Как прошел первый день и с какими трудностями столкнулись первые участники, расскажет корреспондент Камилла Шах.

Камилла Шах, корреспондент:

Самый простой способ рассказать о себе, даже если вы не находитесь сейчас на территории Беларуси – это переписаться через интернет. Но в первый день нагрузка на сайт была так велика, что у многих пользователей этого просто не получилось сделать. Интернет-перепись началась ровно в полночь 4 октября. И на 9 часов утра воспользоваться ею успели около 10 тысяч белорусов. Но потом, как говорится, сайт «упал» под тяжестью 70 тысяч обращений в секунду.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Практически ни в одной стране мира в первый день интернет-переписи не выдерживали сайты, сервера. Это были разные причины. Но основная – это массовые обращения на сайты переписи. Мы рассчитывали нагрузку, мы делали тестирование до 20 тысяч одномоментных входов. Но ожидать, что это будет 70 тысяч, не мог никто.

Вот и Виктор Сергеевич – уверенный пользователь ПК – потерпел фиаско во Всемирной паутине. После нескольких попыток зарегистрироваться через интернет пришел на стационарный участок. Благо, к месту прописки они не привязаны и работают 12 часов в сутки.

Виктор Кореньков:

Доходит до половины регистрации – и всё, зависает и не удается. Я позвонил сюда, и у вас ответили тоже, что из-за большой нагрузки нужно подождать. Я посмотрел – здесь 20 шагов ходу, я пришел – и все дела. На стационарных участках переписчики используют планшеты. С такими же 21 октября они пойдут по домам. Это еще одно новшество нынешней переписи. Бумажные опросники будут заполнять только в крайних случаях.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Самое главное – это сокращение расходов на проведение самой переписи, ускорение процесса заполнения переписных листов и значительное уменьшение количества переписчиков, которые у нас будут работать. Для надежной работы планшетов создавалось специальное программное обеспечение. Главные требования: высокая производительность и безопасность хранения информации. Как результат: система выдерживает до 500 операций в секунду. А взломать ее настолько сложно, что просто бессмысленно.