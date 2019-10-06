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«Вы определяете завтрашний день страны». Александр Лукашенко поздравил педагогов с Днём учителя

06 октября 2019 11:15
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Новости Беларуси. 6 октября поздравления принимают представители одной из самых благородных профессий. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, праздник отмечают в первое воскресенье октября. И это особый повод поблагодарить тех, кто передаёт свой опыт и знания.

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В нашей стране свыше 100 тысяч человек трудятся педагогами. Быть учителем – настоящее призвание. Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко.

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«Вы определяете завтрашний день страны». Александр Лукашенко поздравил педагогов с Днём учителя-1

«Вы определяете завтрашний день страны». Александр Лукашенко поздравил педагогов с Днём учителя-3

# Учитель # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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