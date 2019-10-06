«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. В Могилеве провели экскурсию в профессию для школьников. В местном институте МВД устроили день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал несколько сотен старшеклассников со всех уголков Беларуси.

Сотрудники и курсанты института познакомили будущих абитуриентов с условиями приема и порядком поступления. Они смогли окунуться в реалии жизни курсантов, посмотреть выставку оружия и попробовать силы в интерактивном тире. Еще одним подарком для гостей стал концерт, подготовленный силами курсантов.

Ян Добровольский, учащийся СШ № 6 Витебска:

Я приехал из Витебска. Поступать в милицию решил после 9 класса. Меня сподвигнул мой дед, он был командиром Витебского ОМОНа. Быть милиционером сложно, но я к этому готов.

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:

С одной стороны – на сайтах. С другой – увидеть в живую: прийти, посмотреть, увидеть, какие условия быта, где они проживают. Обычно родители приезжают, видят: «Вот, казарма». Представление армейское, еще с советских времен. Когда видят, что казарма – не казарма, а совсем другие условия: и бытовые, и классы в этом году мы отремонтировали, столовую, спортивные площадки. В этом году еще новые мини-площадки – футбольные, волейбольные, помимо большого стадиона. Плюс у нас два тира есть: 50-метровый и 100-метровый, с лазерным использованием. То есть все условия для учебы.