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В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде

02 октября 2025 06:41
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Творец невиданных миров. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде-2

Экспозиция посвящена творчеству азербайджанского художника и представляет около 30 его живописных и графических работ из коллекции Азербайджанского национального музея искусств.

В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде-4

Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея искусств:
Мы хотели, чтобы наш зритель в Минске смог увидеть разные грани творчества этого художника, прочувствовать разные этапы его творческого развития, развития его творческого метода. И выставка еще дополняется несколькими мультимедийными файлами, где мы показываем фрагмент фильма о Самтаре Бахлулзаде, который был снят буквально за несколько лет до кончины художника по сценарию нашего выдающегося писателя Анара. И здесь мы видим его невероятный облик, его глаза.

Выставка демонстрирует уникальный стиль художника, вдохновленный природой родного края, поэзией, азербайджанским ковровым и тебризским искусством, и будет работать до 24 ноября.

# Выставки в Минске

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