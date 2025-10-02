Творец невиданных миров. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Творец невиданных миров. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка Саттара Бахлулзаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция посвящена творчеству азербайджанского художника и представляет около 30 его живописных и графических работ из коллекции Азербайджанского национального музея искусств.
Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального музея искусств:
Мы хотели, чтобы наш зритель в Минске смог увидеть разные грани творчества этого художника, прочувствовать разные этапы его творческого развития, развития его творческого метода. И выставка еще дополняется несколькими мультимедийными файлами, где мы показываем фрагмент фильма о Самтаре Бахлулзаде, который был снят буквально за несколько лет до кончины художника по сценарию нашего выдающегося писателя Анара. И здесь мы видим его невероятный облик, его глаза.
Выставка демонстрирует уникальный стиль художника, вдохновленный природой родного края, поэзией, азербайджанским ковровым и тебризским искусством, и будет работать до 24 ноября.