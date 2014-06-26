Более 400 школьников из Беларуси и России собрались на ежегодном турслете в Минской области

Новости Беларуси. Сила Союзного государства. Школьники из Беларуси и России собрались на ежегодном турслете. 34 команды гостей хозяева хоть и встретили хлебом-солью, но фору в эстафетах давать им не собираются.

Еще вчера здесь были привычные глазу лес и поле. Сегодня картина изменилась до неузнаваемости.

Усилиями ребят буквально в паре десятков километров от Мяделя раскинулся палаточный городок. На турслет съехали более 400 ребят со всех уголков Беларуси и России укреплять командный дух.

Мария Дубовец (Беларусь):

На соревнованиях я научилась работать в команде, внимательно прислушиваться к тренерам.

Глеб Боровнев (Беларусь):

Я люблю это дело: чистый воздух, друзья. Возможно, мы из разных команд, даже здесь наша область собрана из разных людей, но я все равно думаю, что мы объединимся, покажем все, на что способны.

Растянуть палатку, развести огонь без спичек и сориентироваться на местности. Некоторые соревнования требуют от ребят нешуточной физической подготовки.

Именно поэтому большинство участников – заслуженные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Иванов в тех самых рядах. Юноша – мастер по туристическому спорту. Признается, подобные соревнования не только укрепляют физически, но и помогают в повседневном быту. Знает теперь юноша и как суп сварить, и что значит дров наколоть.

Сергей Иванов:

Это нормальная физическая работа, которую должен уметь каждый молодой человек, уважающий себя.

Кроме состязаний спортивных ребята поупражняются в краеведении. И не случайно. В 2014 году турслет посвящен памятной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной.

Михаил Бостанджогло, директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки Российской Федерации:

Для детей это огромное, значимое событие, потому что это святая память.

Марк Макиев приехал в Беларусь из Москвы впервые. Момент для юноши значимый. Ведь буквально в сотне километров от Мяделя, под Борисовом, служил дедушка в рядах Первого белорусского фронта военным врачом. О его подвиге юноша едва ли когда-нибудь забудет.

Марк Макиев (Россия):

Так получилось, что немцы нашли этот госпиталь, мой дед схватил автомат и, не долго думая, пошел защищать больных. Ему хочу посвятить победу, которую я получу на личной дистанции.

Уже 27 июня ребят ждут состязания, на которых каждая победа юных спортсменов – в честь Победы Великой и тех, кто ее отстоял.