Сотрудники природоохранной инспекции провели учения под Минском и на практике разработали методы борьбы с браконьерами

Новости Беларуси. 26 июня штрафы за незаконную рыбалку и охоту в Беларуси увеличились почти в три раза. Это предусмотрено новой редакцией правил, которая вступила в силу.

Теперь степень ответственности зависит от ущерба, нанесенного природе. То есть, чем он больше, тем более высокую цену заплатит нарушитель.

Методы борьбы с браконьерами разрабатывают не только на законодательном уровне. Так сотрудники природоохранной инспекции провели учения под Минском, где на практике разработали методы борьбы с серыми дельцами.

Охотиться незаконно станет дороже. Это основной посыл нового документа. Вместе с обычным штрафом браконьер, если его поймают, заплатит таксу. Ее сумма зависит от самого улова и его количества. К примеру, цена кабана – почти 2 тысячи долларов. Такие меры, по словам инспекторов, помогут отбить охоту. Незаконную.

Сергей Новиков, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Увеличивается в среднем в три раза финансовая ответственность. По результатам анализа нескольких лет, недостаточно, наверное, принимается мер для того, чтобы минимизировать факты браконьерства. Поэтому было принято решение увеличить санкции для того, чтобы незаконное стало дорого, чтобы не было интереса переступать закон.

Предотвращать браконьерство будут и другими способами. Их оттачивали на учениях. К примеру, ситуация: инспекторы просят остановиться подозрительного водителя. Тот на их сигналы не реагирует. После нескольких предупреждений в ход идут крайние меры.

Алексей Сырцов, начальник отдела оперативного реагирования Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Я надеюсь, наши граждане будут сознательны и до таких ситуаций не доведем. Но все равно, чтобы уметь этим пользоваться, мы будем постоянно тренироваться. Планируется такими устройствами оснастить каждую инспекцию в республике.

Один из главных моментов на тренировке – это приемы самообороны. Именно их здесь оттачивают досконально, потому что часто браконьеры бывают агрессивны.

Болевые и отвлекающие приемы отрабатывали должностные лица. В основном начальники районных инспекций. Большинство из них природоохранную деятельность ведет. Здесь даже сдавали зачеты. Хотя идти в рукопашную тем, кто в буквальном смысле бережет лес, можно только в случае самообороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Радько, заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

В отдельных моментах было такое, что приходилось надевать даже наручники, применять какие-то приемы. Так что нам в обязательном порядке нужно владеть такими приемами, это наша работа.

Госинспекция опробовала и свой козырь. Беспилотники уже применяются для охраны леса. Летательные аппараты могут работать ночью и бесшумно.

А фотокамеры на борту в силах фиксировать номера машин и даже лица потенциальных преступников. Инспекторы надеются, что в том числе и самолеты смогут полностью отбить желание охотников играть не по правилам.