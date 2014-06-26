Международный лагерь «Дружба» на стыке Беларуси, Украины и России стартовал 26 июня и впервые собрал представителей только двух стран

Новости России. 26 июня стартовал международный лагерь «Дружба». Традиции собираться накануне Дня молодежи на стыке границ трех славянских государств (Беларуси, Украины и России) уже почти пол века. Правда, нынешний год особенный: в связи с непростой ситуацией в Украине лагерь впервые за всю историю мероприятия было решено перенести с традиционного места, у монумента «Дружбы», в глубь российской территории.

Традиционно в преддверие Дня молодежи для славянских юношей и девушек стираются даже государственные границы. За периметром лагеря – 4 дня безграничного общения.

Традицию собираться в пограничной березовой роще заложили энтузиасты-туристы из Беларуси, Украины и России в далеких 70-ых. А с 1999 года мероприятие официально вышло на государственный уровень.

С тех пор «На стыке» побывали первые лица государств, главы церквей и десятки тысяч тех, для кого славянское единство – не пустые слова, а реалия жизни.

Леонид Климович, участник Международного молодежного лагеря (Беларусь):

Главное, чтобы была широкая душа. Помню, несколько лет назад на Веселовкеной меже, которая разделяла, за межой – белорусы, на той стороне межы – Приднестровье, еще дальше – россияне, еще дальше – украинцы. И эта межа не разделяла, в этой меже горел костер и вокруг костра сидели представители абсолютно всех делегаций.

В 2014 году впервые за всю историю лагеря приехали представители всего двух стран: России и Беларуси.

Украинцам сейчас не до форумов: еще каких-то пару месяцев назад никто и не думал, что понятие «славянское единство» может быть в двустороннем формате.

Олег Шевелев, руководитель молодежного лагеря «Дружба-2014» (Россия):

Принципиально отличается только тем, что отсутствует украинская сторона. Прямо скажу, на сердце от этого нехорошо, что наша «сестра» в этом году отсутствует. В декабре прошлого да мы подписали соглашение о сотрудничестве, а февральские события на сегодняшний день нам не дают в полной мере трехсторонний лагерь провести.

Кроме того, организаторы (а принимающая сторона в 2014 году – Россия) сменили прописку лагеря. Вместо традиционной пограничной зоны определили удобную площадку в приграничном Климовском районе России.

Однако в остальном участники лагеря разницу не почувствуют. Даже место выбрали максимально похожее на прежнее: те же березы, а главное, то же фестивальное настроение.

Маргарита Зевакина, участник Международного молодежного лагеря (Россия):

Мы ждем веселья, радости, новых знакомств, хорошей погоды, чтобы не было у нас дождя.

Молодость, творчество, хорошее настроение и свободное общение. Одно из главных событий года в молодежной жизни славянского мира стартовало.

За событиями в жизни лагеря все желающие могут следить в режиме онлайн на сайте фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.