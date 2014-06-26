За неделю до Дня Независимости на улицах Минска появилась военная техника

Новости Беларуси. До Дня Независимости Беларуси остается ровно неделя. Подготовка к празднованию знаменательной даты - уже на финишной прямой. Так, 26 июня по улицам Минска прошла военная техника. В столице этим вечером пройдет первая тренировка перед парадом в городских условиях.

2014 год для Беларуси юбилейный, поэтому механизированная колонна будет достаточно разнообразна. В ее составе как машины начала прошлого века, так и новейшие образцы вооружения.

В числе ретро-моделей можно будет увидеть знаменитые советские танки Т-38, Т-60 и Т-55, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.