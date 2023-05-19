Как уберечь велосипед от кражи? Есть три способа защиты

Движение велосипедов, самокатов и моноколес в Минске организовано на разных уровнях: это и специальные дорожки с разметкой и знаками, и отдельные переезды через дорогу. Кроме того, создан даже специальный маршрут, по которому можно путешествовать через разные достопримечательности столицы или прокладывать заранее свой путь от работы до дома. Один из таких любителей экологичного транспорта – Милана.

Милана Соколовская, велосипедистка:

Папа подарил мне мой первый горный велосипед за отличную учебу, и с тех пор я катаюсь на нем. У нас в Минске довольно много красивых живописных мест, чтобы выйти на велопрогулку. Мой топ – это парк Павлова (недалеко то моего дома), также парк Горького. В районе Немиги можно классно прокатиться, в Дроздах. На Цнянском водохранилище. Передвижение на таком транспорте экологичное и доступное, а также нет шанса попасть в пробку. Любителей прокатиться с ветерком много, однако не все из них добросовестные. За прошедшие месяцы 2023 года в Минске около 30 раз пытались похитить велосипеды.

Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Хищение велосипедов происходит в основном из общедоступных мест: велосипеды в подъездах, возле магазинов, на детских площадках. Последний случай был на территории Фрунзенского района. Учащиеся старших классов, просто чтобы побаловаться, совершили два хищения велосипедов. Перекрасили и катались в свое удовольствие.

К слову, за хищение велосипеда предусмотрена ответственность – до 3 лет лишения свободы. Защитить свое средство передвижения можно несколькими способами. Первый из их – приобрести замок. Так велосипед можно будет оставить около любой изгороди. Второй вариант обезопасить велосипед или самокат – это застраховать его. Стоимость страховки во много раз ниже стоимости средства передвижения. Третий способ защиты – это использование современных технологий. Тимофей Дорошевич:

Огромную помощь в установлении лиц оказывают камеры наружного наблюдения. Камеры на фасадах зданий, подъездов. Это позволяет точно установить промежуток времени, также приметы лица и проследить его дальнейший путь движения.