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Более 3700 гирлянд и десятки объёмных световых фигур. Иллюминация в Минске будет работать до 14 января

16 декабря 2021 06:41
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Новости Беларуси. Минск еще ярче засиял праздничными огнями. 15 декабря в столице включили новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 3700 гирлянд и десятки объёмных световых фигур. Иллюминация в Минске будет работать до 14 января-1

Засверкала и главная зеленая красавица у Дворца Республики. Она облачилась в светодиодный наряд.  

Более 3700 гирлянд и десятки объёмных световых фигур. Иллюминация в Минске будет работать до 14 января-4

Всего же новогоднее настроение в городе будут создавать свыше 3 700 гирлянд, 1 600 световых мотивов и десятки стационарных объемных световых фигур. Работать праздничная иллюминация будет до 14 января.  

117 километров гирлянд. В Минске включили новогоднюю иллюминацию. Подробнее здесь.

# Новый год # общество # Фотофакт

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