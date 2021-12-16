Более 3700 гирлянд и десятки объёмных световых фигур. Иллюминация в Минске будет работать до 14 января

Новости Беларуси. Минск еще ярче засиял праздничными огнями. 15 декабря в столице включили новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засверкала и главная зеленая красавица у Дворца Республики. Она облачилась в светодиодный наряд.