Более 3700 гирлянд и десятки объёмных световых фигур. Иллюминация в Минске будет работать до 14 января

Новости Беларуси. Минск еще ярче засиял праздничными огнями. 15 декабря в столице включили новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск еще ярче засиял праздничными огнями. 15 декабря в столице включили новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Засверкала и главная зеленая красавица у Дворца Республики. Она облачилась в светодиодный наряд.
Всего же новогоднее настроение в городе будут создавать свыше 3 700 гирлянд, 1 600 световых мотивов и десятки стационарных объемных световых фигур. Работать праздничная иллюминация будет до 14 января.
117 километров гирлянд. В Минске включили новогоднюю иллюминацию. Подробнее здесь.