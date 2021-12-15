Доходы, образование, здравоохранение. О чём ещё говорил Президент на встрече с активом Витебской области?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона. Особое внимание – ситуации в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение. Обсудили и правоохранительную систему, а также работу местной вертикали. Александр Лукашенко призвал не расслабляться и быть внимательнее всем, кто работает в интересах нашего государства. Встреча продолжалась без малого три часа.

Виктория Ходосок, СТВ: Витебская область – крупный промышленный регион. На его сельскохозяйственные организации приходится наибольший объем производства. Потому опыт нового губернатора Субботина в прежних должностях Витебской области только на руку.

В этом уверен и местный Совет депутатов. На внеочередной сессии народные избранники утвердили Александра Субботина в должности. Отныне – это его коллеги. И все сказанное – не ради лести. Новый губернатор на самом деле в курсе многих (если не всех) нюансов работы (особенно АПК) не только в северном регионе, но и по всей стране. Он был помощником Президента по Витебской, затем Могилевской области, вице-премьером, курирующим агропромышленный комплекс.

Кто за то, чтобы утвердить Субботина Александра Михайловича в должности председателя Витебского областного исполнительного комитета? Прошу голосовать. Кто за?

Губернатор Субботин был предельно краток: коллегам пообещал, что не поведет. Кстати, руководить областью он захотел сам. Это позже местному активу расскажет Президент. И дополнит, что новый губернатор рискнул взять в руки непростой регион и, скажем прямо, не в самый благоприятный период.