УЗИ-аппарат экспертного класса появился в поликлинике Гродно. Благодаря ему уже удалось выявить тромб в глубоких венах

Новости Беларуси. Первый УЗИ-аппарат экспертного класса появился в Гродненской области. Это самое прогрессивное оборудование для глубокой диагностики широкого спектра заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. УЗИ-аппарат установили в Гродненской центральной городской поликлинике.

УЗИ-аппарат – разработка ведущего японского производителя медицинской техники стоимостью свыше 240 тысяч рублей. Спонсорскую помощь поликлинике оказало одно из предприятий города. Оборудование совмещает в себе новейшие методики, в том числе цветные и импульсные. Это позволит проводить УЗИ-диагностику на качественно новом уровне: четкая визуализация дает возможность выявить ранние очаги опухоли размером до 5 миллиметров, а новый мультичастотный линейный датчик актуален и в период пандемии для исследования сосудов. Тромбоз – одно из наиболее частых осложнений после перенесенного коронавируса.

Виталий Менько, житель Гродно:

Возраст уже подошел к такому времени, что приходится часто обращаться. Приятно, что в местной поликлинике появляются такие аппараты и обследование более качественное, более глубокое.

Ирина Бондарчук, врач ультразвуковой диагностики Гродненской центральной городской поликлиники:

Могу привести случай, буквально произошедший вчера. По Cito к нам направил хирург на исследование глубоких вен голени. Человек обратился на прошлой неделе с жалобами. Он был доставлен в одну из больниц, где ему на тот момент не выявили тромбоза. Но так как симптоматика сохранялась и доктор все равно еще решил пересмотреть, мы благодаря новейшему датчику, который есть в нашем аппарате, выявили локализованный тромб в глубоких венах голени, в мышечной вене, который, возможно, на другом аппарате мы бы просто не увидели.

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники:

Центральная поликлиника в настоящее время является ведущим учреждением амбулаторно-поликлиническим города Гродно, выполняет функцию городского отдела здравоохранения, подчиняется семь взрослых поликлиник и больниц, детские поликлиники, поэтому при необходимости для дифдиагностики мы можем обследовать из других поликлиник пациентов.