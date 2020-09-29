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33-летний мужчина вышел на акцию протеста в Барановичах в полосатой тюремной робе и был задержан

29 сентября 2020 12:54
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Новости Беларуси. В Барановичах во время несанкционированной акции уроженец Азербайджана скандировал лозунг «Это наш город!». При этом в лучших традициях комедийного жанра нарядился участник маскарада в полосатую тюремную робу.  

33-летний мужчина вышел на акцию протеста в Барановичах в полосатой тюремной робе и был задержан-1

Сегодня ходили в полосатой одежде?  
– Да.  
Почему?  
– Хотелось просто.  
– Вы понимаете, что вы участвовали в массовом несанкционированном мероприятии?  
– Так совпало.  

# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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