33-летний мужчина вышел на акцию протеста в Барановичах в полосатой тюремной робе и был задержан

Новости Беларуси. В Барановичах во время несанкционированной акции уроженец Азербайджана скандировал лозунг «Это наш город!». При этом в лучших традициях комедийного жанра нарядился участник маскарада в полосатую тюремную робу.

– Сегодня ходили в полосатой одежде?

– Да.

– Почему?

– Хотелось просто.

– Вы понимаете, что вы участвовали в массовом несанкционированном мероприятии?

– Так совпало.