33-летний мужчина вышел на акцию протеста в Барановичах в полосатой тюремной робе и был задержан

Новости Беларуси. В Барановичах во время несанкционированной акции уроженец Азербайджана скандировал лозунг «Это наш город!». При этом в лучших традициях комедийного жанра нарядился участник маскарада в полосатую тюремную робу.
Новости Беларуси. В Барановичах во время несанкционированной акции уроженец Азербайджана скандировал лозунг «Это наш город!». При этом в лучших традициях комедийного жанра нарядился участник маскарада в полосатую тюремную робу.
– Сегодня ходили в полосатой одежде?
– Да.
– Почему?
– Хотелось просто.
– Вы понимаете, что вы участвовали в массовом несанкционированном мероприятии?
– Так совпало.