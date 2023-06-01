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Продажи белорусского хлеба выросли на 40% – он продается в 15 странах мира

01 июня 2023 06:54
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Новости Беларуси. Ароматный и хрустящий. Белорусский хлеб покупают в 15 странах мира, рост продаж за прошлый год – 40 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как рассказали в Минсельхозпроде, сейчас хлебный рынок страны – это промышленные производства ведомственных организаций, «Минскхлебпрома» и Белкоопсоюза. 

Продажи белорусского хлеба выросли на 40% – он продается в 15 странах мира-1

Поставки их продукции прибавляют ежегодно. Это, кстати, многократно компенсирует изменения структуры питания белорусов, которые планомерно – на один-два процента за год – отказываются от мучных изделий. В основном продукция отправляется в Россию: у нас схожие вкусовые предпочтения. Кроме того, испеченный в Беларуси хлеб покупают в Казахстане и Узбекистане, любят его таджики, армяне и азербайджанцы. Приобретают в Германии, Литве, Латвии и за океаном – в США. Специалисты рассчитывают, что технологии по увеличению срока годности хлеба еще больше расширят географию поставок. 

# Экспорт # общество # Фотофакт

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