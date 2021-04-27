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Более 3000 нетрезвых водителей. ГАИ подвела итоги работы первых месяцев 2021 года

27 апреля 2021 16:14
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Новости Беларуси. Более 250 тысяч случаев превышения скорости с начала 2021 года зафиксировали госавтоинспекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А более 12 тысяч человек позволили себе сесть за руль без права на управление.

Более 3000 нетрезвых водителей. ГАИ подвела итоги работы первых месяцев 2021 года-1

Между тем, скорость и пренебрежение ПДД и есть главные причины ДТП, во многих случаях со смертельным исходом. Надежды инспекторы возлагают на обновленный КоАП. Кодекс направлен на профилактические меры, но за грубые нарушения предусмотрена серьезная ответственность.

Более 3000 нетрезвых водителей. ГАИ подвела итоги работы первых месяцев 2021 года-4

За повторное превышение и вождение без прав с 1 марта полагается штраф от 145 белорусских рублей. В режиме онлайн сотрудники ГАИ могут отследить, есть ли страховка на автомобиль или сертификат о прохождении техосмотра. 

Более 3000 нетрезвых водителей. ГАИ подвела итоги работы первых месяцев 2021 года-7

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МОБ МВД Беларуси:
Задача Госавтоинспекции на самом деле обеспечить присутствие на дорогах технически исправного транспортного средства, ни в коем случае не привлечение к административной ответственности за какое-либо нарушение. За текущий год количество транспортных средств, которые приехали на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении, за этот период больше, чем за весь 2020 год.

Более 3000 нетрезвых водителей. ГАИ подвела итоги работы первых месяцев 2021 года-10

Серьезная ответственность и за вождение в нетрезвом виде. Более 3 000 случаев выявлено уже за первые месяцы 2021 года. Правоохранители напоминают: повторное третье задержание влечет за собой уголовную ответственность.

# ГАИ # общество # Александр Занимон # Фотофакт

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