К реконструкции кинотеатра «Победа» приступят в середине 2021-го. Как изменится здание?

Новости Беларуси. Сохранение аутентичности, но с современным наполнением. К реконструкции кинотеатра «Победа» планируют приступить в середине 2021 года.

За счет средств арендатора разработана проектно-сметная документация. Будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы внутренней отделки и фасада здания. Кроме того, планируют сделать интересную архитектурную подсветку. В кинотеатре появится три зала.