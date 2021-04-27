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К реконструкции кинотеатра «Победа» приступят в середине 2021-го. Как изменится здание?

27 апреля 2021 15:23
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Новости Беларуси. Сохранение аутентичности, но с современным наполнением. К реконструкции кинотеатра «Победа» планируют приступить в середине 2021 года.

К реконструкции кинотеатра «Победа» приступят в середине 2021-го. Как изменится здание?-1

За счет средств арендатора разработана проектно-сметная документация. Будут отреставрированы и сохранены декоративные элементы внутренней отделки и фасада здания. Кроме того, планируют сделать интересную архитектурную подсветку. В кинотеатре появится три зала.

К реконструкции кинотеатра «Победа» приступят в середине 2021-го. Как изменится здание?-4

Проект уже одобрен и готовится к экспертизе. После реконструкции «Победа» останется в коммунальной собственности города. Обязательное условие аренды кинотеатра – сохранение функционала.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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