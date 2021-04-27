Всего 13 многоэтажек. Где в Минске пройдёт капремонт домов?

Новости Беларуси. В 2021 году в Партизанском районе планируют обновить 86 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего 13 многоэтажек.

А в 2022 году стоит задача отремонтировать свыше 100 тысяч квадратов. Это самый высокий показатель в городе – более 6 % обслуживаемого жилого фонда. Запланирован капремонт домов на Партизанском проспекте и улице Ванеева. Параллельно благоустроят и прилегающие территории.