Всего 13 многоэтажек. Где в Минске пройдёт капремонт домов?

Новости Беларуси. В 2021 году в Партизанском районе планируют обновить 86 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего 13 многоэтажек.
Новости Беларуси. В 2021 году в Партизанском районе планируют обновить 86 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего 13 многоэтажек.
А в 2022 году стоит задача отремонтировать свыше 100 тысяч квадратов. Это самый высокий показатель в городе – более 6 % обслуживаемого жилого фонда. Запланирован капремонт домов на Партизанском проспекте и улице Ванеева. Параллельно благоустроят и прилегающие территории.
Виталий Быховцов, директор ЖКХ Партизанского района:
Во время капитального ремонта будут произведены работы по отоплению, по кровле, по фасаду – утепление фасада – по замене инженерных коммуникаций. Это основные виды работ. Еще посмотрим, как пройдет экспертиза, может быть добавится утепление либо какие-то еще дополнительные работы.