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Всего 13 многоэтажек. Где в Минске пройдёт капремонт домов?

27 апреля 2021 15:23
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Новости Беларуси. В 2021 году в Партизанском районе планируют обновить 86 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего 13 многоэтажек.

Всего 13 многоэтажек. Где в Минске пройдёт капремонт домов?-1

А в 2022 году стоит задача отремонтировать свыше 100 тысяч квадратов. Это самый высокий показатель в городе – более 6 % обслуживаемого жилого фонда. Запланирован капремонт домов на Партизанском проспекте и улице Ванеева. Параллельно благоустроят и прилегающие территории.

Всего 13 многоэтажек. Где в Минске пройдёт капремонт домов?-4

Виталий Быховцов, директор ЖКХ Партизанского района:
Во время капитального ремонта будут произведены работы по отоплению, по кровле, по фасаду – утепление фасада – по замене инженерных коммуникаций. Это основные виды работ. Еще посмотрим, как пройдет экспертиза, может быть добавится утепление либо какие-то еще дополнительные работы.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Виталий Быховцов # Фотофакт

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