Пятый этап RDS Open впервые пройдет в Минске! Гендиректор Российской дрифт серии рассказал о соревнованиях

Илья Нечаев, ведущий: В этом году этап Открытого чемпионата проходит в Беларуси. Нам это очень приятно. Расскажите, почему именно Беларусь стала важной точкой в проведении такого масштабного события?

15 и 16 августа территория выставочного центра «БелЭкспо» превратится в главную автомобильную площадку страны! Там пройдет пятый этап Открытого чемпионата Российской дрифт-серии. Соревнования станут частью международного автоспортивного фестиваля Open Race Minsk. За победу сразятся 15 пилотов из России, белорусские спортсмены, а также гонщики из Японии. Подробнее о масштабном событии рассказал наш гость.

Дмитрий Добровольский, генеральный директор Российской дрифт серии, мастер спорта:

Во-первых, я очень люблю Беларусь. У меня жена родом из Минска, мы очень любим сюда приезжать. Здесь такое умиротворение, просто красота, порядок. Во-вторых, очень много белорусских гонщиков к нам приезжают и показывают очень серьезные результаты. Поэтому здесь уже есть фанатская база приличная. То есть это популярный вид спорта в Беларуси, поэтому дело за малым было. Найти партнеров, кто здесь сможет организовать по нашим высоким стандартам площадку. Слава богу, появились такие люди.

За победу будут бороться все. Дрифт тем и интересен, что даже самые-самые фавориты могут оступиться на первой стадии соревнований. У нас же олимпийская система на выбывание, поэтому вид спорта технический, пилот может безошибочно себя вести, а машина может подвести. Поэтому назвать каких-то фаворитов я бы затруднился. Тем более, площадка новая. Никто еще ни разу тут не ездил, не знает судейского задания. Наверное, тот, кто больше будет сконцентрированный, тот, у кого нервы крепче, тот ближе будет к победе.

А сам формат – это пятый этап Российской дрифт серии Open. Это наша младшая серия. Это открытый чемпионат, поэтому там могут принять участие любые спортсмены, обладающие лицензиями соответствующими. И машина у кого подходит под наши технические требования. В субботу (15 августа) будут квалификационные заезды, это одиночные по судейскому заданию. По результатам квалификации пилотов расставят в сетку. В воскресенье с утра начинается борьба.