Аграрии Беларуси намолотили более 7,65 млн тонн зерна с учетом рапса

В крупнотоварном сельскохозяйственном производстве сейчас все внимание – жатве. По оперативным данным Минсельхозпрода, в стране убрано уже 85% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В крупнотоварном сельскохозяйственном производстве сейчас все внимание – жатве. По оперативным данным Минсельхозпрода, в стране убрано уже 85% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С полей собрано свыше 7 миллионов 650 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это более чем на 1,5 миллиона тонн превышает прошлогодний показатель на эту же дату. В общем зачете лидирует Минская область. В тройке лидеров также Брестские и Гродненские хлеборобы – они уверенно преодолели миллионный рубеж по намолоту.
В каждом регионе – свои лидеры. В центральном – это механизаторы из Клецкого района, которые сейчас помогают убирать хлеб в пристоличье. Их высокие результаты не остались без внимания: накануне прямо в поле агрокомбината «Ждановичи» трое работников сельхозпредприятия «Кухчицы» получили в подарок от Президента по автомобилю. Главе государства здесь же вручили символический сноп в честь знакового рубежа – Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Однако Александр Лукашенко подчеркнул: останавливаться на этом нельзя, работать нужно с прицелом на 3 миллиона.