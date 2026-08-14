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Аграрии Беларуси намолотили более 7,65 млн тонн зерна с учетом рапса

14 августа 2026 07:51
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В крупнотоварном сельскохозяйственном производстве сейчас все внимание – жатве. По оперативным данным Минсельхозпрода, в стране убрано уже 85% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили более 7,65 млн тонн зерна с учетом рапса-2

С полей собрано свыше 7 миллионов 650 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это более чем на 1,5 миллиона тонн превышает прошлогодний показатель на эту же дату. В общем зачете лидирует Минская область. В тройке лидеров также Брестские и Гродненские хлеборобы – они уверенно преодолели миллионный рубеж по намолоту. 

Аграрии Беларуси намолотили более 7,65 млн тонн зерна с учетом рапса-4

В каждом регионе – свои лидеры. В центральном – это механизаторы из Клецкого района, которые сейчас помогают убирать хлеб в пристоличье. Их высокие результаты не остались без внимания: накануне прямо в поле агрокомбината «Ждановичи» трое работников сельхозпредприятия «Кухчицы» получили в подарок от Президента по автомобилю. Главе государства здесь же вручили символический сноп в честь знакового рубежа – Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Однако Александр Лукашенко подчеркнул: останавливаться на этом нельзя, работать нужно с прицелом на 3 миллиона.

# Уборочная кампания

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