Аграрии Беларуси намолотили более 7,65 млн тонн зерна с учетом рапса

В крупнотоварном сельскохозяйственном производстве сейчас все внимание – жатве. По оперативным данным Минсельхозпрода, в стране убрано уже 85% площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полей собрано свыше 7 миллионов 650 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Это более чем на 1,5 миллиона тонн превышает прошлогодний показатель на эту же дату. В общем зачете лидирует Минская область. В тройке лидеров также Брестские и Гродненские хлеборобы – они уверенно преодолели миллионный рубеж по намолоту.