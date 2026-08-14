Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Житковичский район

Начнем выпуск с рабочего графика Президента. 14 августа Александр Лукашенко работает в Житковичском районе. По прилете о ходе уборочной кампании главе государства доложил руководитель Гомельской области Иван Крупко – в регионе уже убрано 95% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посещает крестьянское хозяйство Михаила Шруба. За последние годы оно серьезно прибавило в масштабах: здесь возвели молочно-товарный комплекс на две тысячи голов, обновили свиноводческое направление и открыли современное овощехранилище. Сегодня это предприятие дает более трети всей сельхозпродукции Житковичского района.

Глава государства ознакомится с работой молочно-товарного комплекса «Хильчицы». Здесь содержится более 9,5 тысяч голов крупного рогатого скота. За 2025 год производство молока выросло на 13%, а удой на корову приблизился к 12 тысячам килограммов.