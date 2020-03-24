Когда в Минске начнут отключать воду?

Сейчас составляется подробный график ремонта тепловых сетей. В этом сезоне коммунальщикам предстоит заменить десятки километров труб. Масштабные работы намечены в микрорайоне Малиновка. Здесь планируют отремонтировать трехкилометровый участок. К работам привлекут 4 подрядные организации.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Очень много знаковых объектов, которые будут вестись по линии реконструкции. То есть перекладка – это в центральной части города, в районе Михайловского сквера, напротив Национальной библиотеки, где уже начинаются подготовительные работы. Транзитные сети – начиная от Т4, практически 3 километра сетей большого диаметра. Ну и ряд других объектов. Я просто назвал наиболее значимые объекты, которые очевидно все горожане будут ощущать.