«Более 30 тысяч кубических метров древесины получено при уборке лесов от буреломов». Как в Шумилинском районе устранили последствия стихии?

Новости Беларуси. После зимнего разгула стихии Президент поставил задачу навести порядок в лесах в максимально короткие сроки и именно зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом 2021 года леса Шумилинского района приняли на себя один из мощнейших ударов стихии. Такого разгула не припомнят даже опытные лесники. Ветер повредил около 300 гектаров насаждений. Работали в аварийном режиме, чтобы к осени все привести в порядок и восстановить ущерб за счет молодых насаждений. «С европейской зоны мы уйдём больше в азиатскую». Виталий Дрожжа о перспективах белорусского рынка древесины. Читайте здесь.

Александр Лабынцев, директор Шумилинского лесхоза:

Основная трудность заключается в лесовосстановительных работах после проведения разработки ветровально-буреломных лесосек. Корневая система у ветровальных деревьев вывернута и мешает проведению работ с применением механизации. Большие корневые глыбы должны как-то мульчироваться, приземляться, насколько это позволяет ситуация. Вот этот комлекс мероприятий только потом может позволить высадить на единицу площади то минимальное количество растений культивируемых, которые дадут продуктивный древостой.