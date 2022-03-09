«Мы готовы переориентировать часть наших потоков». Кто теперь будет основным покупателем белорусской древесины?

Новости Беларуси. Санкции не остановят мировой спрос на древесину – ценнейший ресурс, в том числе и для Беларуси. Об этом заявил Президент страны. 9 марта Александр Лукашенко принял с докладом ответственных за наведение порядка в лесах, прежде всего после январских ураганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства возложил персональную ответственность за исполнение всех озвученных поручений на председателя КГК. Что касается спроса на белорусскую древесину, его едва ли уничтожат европейские санкции. Как рассказал журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, Беларусь будет перестраивать товарные потоки.
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Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Надо понимать, что надо сейчас просто перестраивать наши товарные потоки. Хотя мы прекрасно понимаем, что Европейский союз без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется, потому что слишком уже налажены производственные цепочки. Тем не менее мы готовы переориентировать часть наших потоков на Восток. Что я имею в виду? Мы сегодня успешно экспортируем и пилопродукцию, и плитную продукцию уже в Китайскую Народную Республику. Да, есть проблемы с логистикой. В Европе всегда были более маржинальные рынки. Но в то же время и Китай купит нашу продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где древесины нет. Мы с Ираном работали в свое время, плитную продукцию поставляли. Поэтому просто надо сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на этом зарабатывать деньги.
Не стоит забывать и о зеркальном эффекте от введенных против Беларуси санкций. Представители европейского бизнеса фактически лишили себя проверенного сырья по адекватным ценам и отработанной годами логистики поставок.
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