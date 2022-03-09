«Мы готовы переориентировать часть наших потоков». Кто теперь будет основным покупателем белорусской древесины?

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Надо понимать, что надо сейчас просто перестраивать наши товарные потоки. Хотя мы прекрасно понимаем, что Европейский союз без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется, потому что слишком уже налажены производственные цепочки. Тем не менее мы готовы переориентировать часть наших потоков на Восток. Что я имею в виду? Мы сегодня успешно экспортируем и пилопродукцию, и плитную продукцию уже в Китайскую Народную Республику. Да, есть проблемы с логистикой. В Европе всегда были более маржинальные рынки. Но в то же время и Китай купит нашу продукцию, и такие страны, как Азербайджан, страны Средней Азии, где древесины нет. Мы с Ираном работали в свое время, плитную продукцию поставляли. Поэтому просто надо сейчас спокойно переориентировать то, что не возьмет Европа, и на этом зарабатывать деньги.