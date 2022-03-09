Лукашенко: «Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной»

Также жесткое требование Президента – активнее заниматься лесовосстановлением, дабы не истощить запасы. В стране немало пустующих земель, которые могли бы в будущем стать ценным лесным ресурсом. При этом эффект лесовосстановления должен быть положительным и для экономики, и для экологии.

Новости Беларуси. Санкции не остановят мировой спрос на древесину, ценнейший ресурс, в том числе и для Беларуси. Об этом заявил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 марта он принимал с докладом ответственных за наведение порядка в лесах. Прежде всего после январского урагана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень медленно идет лесовосстановление. Более того, мы договаривались, что не только вдоль дорог – надо каждый клочок пустующих земель занять лесами. Но я уже не говорю о местах, где вы вырубили лес для заготовки. Там лесовосстановление должно быть немедленным. Ну и бывшие фермы, вокруг агрогородков, крупных деревень, которые сохранятся и в будущем, и прочее, прочее. Где водонапорные башни были, где были мехдворы, а сейчас их нет. Молочно-товарные фермы, фермы откорма – сколько у нас пустующих таких земель? Тысячи и тысячи.

Почему мы не можем там, где запросто, без больших затрат можно высадить лес, этим не занимаемся? А если занимаемся – спустя рукава. Да и качество лесовосстановления отвратительное. Но это насколько я понимаю, бывая в лесах, и там, где вы знаете, я бываю. Так, знаете, от балды. Там никто не был из ваших специалистов. Никто не сказал тому механизатору, который рыл там эти окопы, чтобы высадить лес, никто им не сказал, как надо этим заниматься. Безответственность полнейшая. Этому надо положить конец. Дисциплину надо подтягивать. Разболтались дальше некуда. Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной. Так вот, чтобы войн не было на территории Беларуси, надо экономику крепить свою.

Глава государства возложил персональную ответственность за исполнение всех озвученных сегодня поручений на председателя КГК.