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«С европейской зоны мы уйдём больше в азиатскую». Виталий Дрожжа о перспективах белорусского рынка древесины

09 марта 2022 18:01
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Новости Беларуси. Январско-февральской непогодой в стране скосило около миллиона кубометров древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:
С большими объемами лесным хозяйствам уже удалось решить проблему: заготовить и пустить на реализацию. Это, само собой, отечественный рынок. А вот санкционному «ветролому» нас не сломать.

«С европейской зоны мы уйдём больше в азиатскую». Виталий Дрожжа о перспективах белорусского рынка древесины-1

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства:
Мы оперативно сможем обеспечить работу наших организаций, в том числе и наших покупателей по продукции, которые перерабатывают сырье внутри страны и уже конечный продукт продают. Единственное, что направление  наверное, с европейской зоны мы уйдем больше в азиатскую. В настоящий момент, наверное, с учетом логистики немножко будет просадка по цене, но я думаю, что здесь достаточно все у нас оптимистично.

Древесина – это ценнейший ресурс для нашей страны. И, как показывает опыт, стратегический. Поэтому здесь все должно быть строго в экологическом и экономическом планах.

Лукашенко на совещании по лесному хозяйству: «Кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю». Подробности здесь.

# Государственная лесная политика # Экономика # Виталий Дрожжа # Виктор Пралич # Фотофакт

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