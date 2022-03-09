«С европейской зоны мы уйдём больше в азиатскую». Виталий Дрожжа о перспективах белорусского рынка древесины

Виктор Пралич, корреспондент: С большими объемами лесным хозяйствам уже удалось решить проблему: заготовить и пустить на реализацию. Это, само собой, отечественный рынок. А вот санкционному «ветролому» нас не сломать.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства:

Мы оперативно сможем обеспечить работу наших организаций, в том числе и наших покупателей по продукции, которые перерабатывают сырье внутри страны и уже конечный продукт продают. Единственное, что направление – наверное, с европейской зоны мы уйдем больше в азиатскую. В настоящий момент, наверное, с учетом логистики немножко будет просадка по цене, но я думаю, что здесь достаточно все у нас оптимистично.

Древесина – это ценнейший ресурс для нашей страны. И, как показывает опыт, стратегический. Поэтому здесь все должно быть строго в экологическом и экономическом планах.