В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка

Новости Беларуси. В Могилеве стартовала новогодняя ярмарка, где свои работы представят лучшие мастера региона. Праздничный базар развернулся напротив центра народного творчества и будет работать до 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно приобрести авторские изделия. Все они сделаны руками белорусских ремесленников из глины, ниток, смолы и теста. Настоящую охоту в конце года покупатели открыли на сувенирных зайцев. Только в первые часы работы торговых рядов было продано около 20 ушастых символов грядущего года.

Дарья Новокшанова, учитель чаусской школы изобразительного искусства и художественных ремесел:

Из года в год интерес к этим вещам (хендмейд) растет, это как произведение искусства, людям это нравится, потому что есть частичка души, теплота из рук мастера.

Татьяна Краева, жительница Могилева:

Здесь проходят представления, пошла посмотрела, тоже интересно. Палаточки, сувениры, это создает праздничное настроение нам, интересно становится, как-то веселее, не так обыденно. Чувствуется, что приближается праздник.