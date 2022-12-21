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В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка

21 декабря 2022 07:34
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Новости Беларуси. В Могилеве стартовала новогодняя ярмарка, где свои работы представят лучшие мастера региона. Праздничный базар развернулся напротив центра народного творчества и будет работать до 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка-1

Здесь можно приобрести авторские изделия. Все они сделаны руками белорусских ремесленников из глины, ниток, смолы и теста. Настоящую охоту в конце года покупатели открыли на сувенирных зайцев. Только в первые часы работы торговых рядов было продано около 20 ушастых символов грядущего года.

В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка-4

Дарья Новокшанова, учитель чаусской школы изобразительного искусства и художественных ремесел:
Из года в год интерес к этим вещам (хендмейд) растет, это как произведение искусства, людям это нравится, потому что есть частичка души, теплота из рук мастера.

В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка-7

Татьяна Краева, жительница Могилева:
Здесь проходят представления, пошла посмотрела, тоже интересно. Палаточки, сувениры, это создает праздничное настроение нам, интересно становится, как-то веселее, не так обыденно. Чувствуется, что приближается праздник.

В Могилёве стартовала областная новогодняя ярмарка-10

Гостям праздничных гуляний не дадут замерзнуть энергичные аниматоры. Ежедневно здесь будут открывать сундук новогодних чудес, где спрятаны игры, песни, хороводы, танцы. И конечно, никуда без подарков. Для атмосферных фотосессий подготовлена целая аллея оригинальных елок, которые изготовили мастера декоративно-прикладного искусства Могилевщины.

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# Новый год # общество # Дарья Новокшанова # Татьяна Краева # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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