6 грузовиков в час. Литовский «Мядининкай» остается самым загруженным пунктом пропуска

Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается напряженной. И ключевая причина тому прежняя – невыполнение контрольными службами Польши, Литвы и Латвии норм пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска «Мядининкай», где за сутки оформлено всего 28 % фур от нормы. То есть 6 грузовиков в час вместо 20 положенных. Несмотря на очевидное ухудшение обстановки, польские власти по-прежнему замалчивают проблему, не предоставляя разъяснений ни СМИ, ни даже дальнобойщикам, буквально живущим неделями в очередях. Контрольные службы Польши игнорируют нормы пропуска и оформляют около трети грузовиков.