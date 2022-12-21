Правительство ответит на вопросы белорусских парламентариев

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, резервы развития. Эти темы 21 декабря станут ключевыми на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь аграрная – это, по сути, бренд нашей страны. Продовольственная безопасность вне угрозы. Сделано все для того, чтобы обеспечить необходимым белорусский народ. Пойдет речь и об эффективном экспорте – тоже немаловажный показатель. Также правительство ответит на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.