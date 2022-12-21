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Правительство ответит на вопросы белорусских парламентариев

21 декабря 2022 06:30
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Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, резервы развития. Эти темы 21 декабря станут ключевыми на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство ответит на вопросы белорусских парламентариев-1

Беларусь аграрная – это, по сути, бренд нашей страны. Продовольственная безопасность вне угрозы. Сделано все для того, чтобы обеспечить необходимым белорусский народ. Пойдет речь и об эффективном экспорте – тоже немаловажный показатель. Также правительство ответит на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

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# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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