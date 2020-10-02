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Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области

02 октября 2020 15:48
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Новости Беларуси. В Минской области более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соцработники разносят еду и лекарства, убирают в помещении, готовят.  

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-1

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-3

Как организовать эффективную поддержку, обсудили в Миноблисполкоме. Особое внимание уделяется обеспечению долголетия, здорового образа жизни, развитию новых форм социальных услуг для пожилых людей.  

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-6

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-8

Тамара Красовская, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Для нас сегодня важно развивать пожилых людей, больше вовлекать их в образовательный процесс. Это первое. Второе – обучать людей пожилого возраста основам предпринимательства. Они могут себя найти и в туристической деятельности, и в культурной.  

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-11

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:  
Одним из важных направлений социального обслуживания населения является вовлечение пожилых людей в деятельность территориальных центров социального обслуживания населения для того, чтобы пожилым людям после того, как они оставляют свою профессиональную деятельность, оставаться активными в этой жизни для того, чтобы люди могли реализовать свои таланты, свои хобби.  

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-14

София Кот:  
Живу я в Смолевичах, занимаюсь рукоделием в свободное время. Умею вязать, вышивать. Вот мои изделия. Я люблю очень это дело. И для меня отдых, когда я занимаюсь этой работой.  

У нас квартира со всеми удобствами и дачный домик. Все нас устраивает.  

Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области-17

В рамках мероприятия действовали творческие площадки, проводились мастер-классы, где пожилые смогли продемонстрировать свои навыки и способности.  

К слову, на Минщине более 380 тысяч пожилых людей, 84 из них уже более 100 лет.  

# Государственная социальная политика # общество # Тамара Красовская # Александр Румак # София Кот # Фотофакт

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