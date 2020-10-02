Более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому в Минской области

Новости Беларуси. В Минской области более 22 тысяч пожилых людей получают социальную помощь на дому, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соцработники разносят еду и лекарства, убирают в помещении, готовят.

Тамара Красовская, председатель К омитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома: Для нас сегодня важно развивать пожилых людей, больше вовлекать их в образовательный процесс. Это первое. Второе – обучать людей пожилого возраста основам предпринимательства. Они могут себя найти и в туристической деятельности, и в культурной.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларус ь : Одним из важных направлений социального обслуживания населения является вовлечение пожилых людей в деятельность территориальных центров социального обслуживания населения для того, чтобы пожилым людям после того, как они оставляют свою профессиональную деятельность, оставаться активными в этой жизни для того, чтобы люди могли реализовать свои таланты, свои хобби.

София Кот:

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