Санслужба рекомендует пока не пить воду в Советском и Первомайском районах Минска

Новости Беларуси. Санслужба рекомендует пока ограничить использование воды для питьевых нужд в Советском и Первомайском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ качество воды здесь заметно ухудшилось. Зафиксированы повышенное содержание железа и неестественная мутность.
Специалисты водоканала завершают промывку систем.
Лабораторная служба городского центра гигиены и эпидемиологии проводит исследования качества воды, отбирая пробы каждые три часа.
Проблемы с водой затронули жителей многоэтажек Зеленого Луга. Организован подвоз автоцистерн. Всего курсируют 5 машин. Информация о расположении бочек обновляется на сайте Минскводоканала.