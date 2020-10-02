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Санслужба рекомендует пока не пить воду в Советском и Первомайском районах Минска

02 октября 2020 15:00
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Новости Беларуси. Санслужба рекомендует пока ограничить использование воды для питьевых нужд в Советском и Первомайском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ качество воды здесь заметно ухудшилось. Зафиксированы повышенное содержание железа и неестественная мутность.

Санслужба рекомендует пока не пить воду в Советском и Первомайском районах Минска-1

Специалисты водоканала завершают промывку систем.

Лабораторная служба городского центра гигиены и эпидемиологии проводит исследования качества воды, отбирая пробы каждые три часа.

Проблемы с водой затронули жителей многоэтажек Зеленого Луга. Организован подвоз автоцистерн. Всего курсируют 5 машин. Информация о расположении бочек обновляется на сайте Минскводоканала.

# Водоснабжение # общество # Фотофакт

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