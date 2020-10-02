Санслужба рекомендует пока не пить воду в Советском и Первомайском районах Минска

Новости Беларуси. Санслужба рекомендует пока ограничить использование воды для питьевых нужд в Советском и Первомайском районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ качество воды здесь заметно ухудшилось. Зафиксированы повышенное содержание железа и неестественная мутность.