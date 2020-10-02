Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола

Новости Беларуси. В Слуцке возле средней школы № 5 реконструировали поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Площадка – это подарок Белорусской федерации футбола.

Здесь уложили искусственный травяной покров и установили новый забор. Кстати, у жителей Слуцка она пользуется большой популярностью и находится в открытом доступе. Здесь занимаются физкультурой и проводят любительские турниры по мини-футболу.

Александр Вежновец, начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома:

Данная мини-футбольная площадка построена в городе Слуцке в 2005 году. Со временем искусственное покрытие износилось, ограждение пришло в негодность. Стал вопрос о реконструкции этой мини-футбольной площадки.

Нравится очень! Занимаемся футболом, физкультурой.