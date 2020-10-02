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Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола

02 октября 2020 15:03
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Новости Беларуси. В Слуцке возле средней школы № 5 реконструировали поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Площадка – это подарок Белорусской федерации футбола.  

Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола -1

Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола -3

Здесь уложили искусственный травяной покров и установили новый забор. Кстати, у жителей Слуцка она пользуется большой популярностью и находится в открытом доступе. Здесь занимаются физкультурой и проводят любительские турниры по мини-футболу.  

Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола -6

Александр Вежновец, начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома:  
Данная мини-футбольная площадка построена в городе Слуцке в 2005 году. Со временем искусственное покрытие износилось, ограждение пришло в негодность. Стал вопрос о реконструкции этой мини-футбольной площадки.  

Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола -9

Нравится очень! Занимаемся футболом, физкультурой.  

Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола -12

Новые микрорайоны Слуцка продолжат активно оснащать спортивными площадками. Например, есть планы по обновлению спортивных объектов на улицах Пионерской и Зеленой.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Фотофакт

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