Любимое место для занятий спорта. В Слуцке возле школы № 5 отремонтировали поле для мини-футбола

Новости Беларуси. В Слуцке возле средней школы № 5 реконструировали поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадка – это подарок Белорусской федерации футбола.
Новости Беларуси. В Слуцке возле средней школы № 5 реконструировали поле для мини-футбола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Площадка – это подарок Белорусской федерации футбола.
Здесь уложили искусственный травяной покров и установили новый забор. Кстати, у жителей Слуцка она пользуется большой популярностью и находится в открытом доступе. Здесь занимаются физкультурой и проводят любительские турниры по мини-футболу.
Александр Вежновец, начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома:
Данная мини-футбольная площадка построена в городе Слуцке в 2005 году. Со временем искусственное покрытие износилось, ограждение пришло в негодность. Стал вопрос о реконструкции этой мини-футбольной площадки.
Нравится очень! Занимаемся футболом, физкультурой.
Новые микрорайоны Слуцка продолжат активно оснащать спортивными площадками. Например, есть планы по обновлению спортивных объектов на улицах Пионерской и Зеленой.