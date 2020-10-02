Минчане могут обращаться за справками в любой РСЦ своего района

Новости Беларуси. Минчане теперь могут обращаться за справками в любой расчётно-справочный центр своего района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такую возможность протестировали во Фрунзенском районе. Эксперимент удался. Теперь получить ряд услуг можно не только в центре по месту регистрации, но и рядом с местом фактического проживания либо работы.