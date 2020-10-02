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Минчане могут обращаться за справками в любой РСЦ своего района

02 октября 2020 14:59
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Новости Беларуси. Минчане теперь могут обращаться за справками в любой расчётно-справочный центр своего района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такую возможность протестировали во Фрунзенском районе. Эксперимент удался. Теперь получить ряд услуг можно не только в центре по месту регистрации, но и рядом с местом фактического проживания либо работы.

Минчане могут обращаться за справками в любой РСЦ своего района-1

Во Фрунзенском районе с момента начала эксперимента новой возможностью воспользовались 230 раз. Без привязки к месту регистрации можно получить разъяснения по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и размере задолженности, зарегистрировать договор найма жилого помещения, а также получить многие справки.

Минчане могут обращаться за справками в любой РСЦ своего района-4

А вот обменять паспорт по-прежнему можно только в расчётно-справочном центре по месту регистрации заявителя.

# Документы # общество # Фотофакт

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