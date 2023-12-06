В декабре в Беларуси будет введено 88 новых госстандартов для повышения качества продукции

Идею учредить единый государственный знак качества Александр Лукашенко поддержал, чтобы повысить уровень конкуренции среди предприятий. Наша экономика открытая, продукции производится много. А уверенно чувствует себя на рынке тот, кто выпускает надежный и доступный, инновационный и безопасный, привлекательный товар.

Повышение качества жизни людей, обеспечение конкурентоспособности нашей экономики на мировой арене – для решения этих задач 2024-й Указом Президента объявлен Годом качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в декабре в Беларуси будет введено почти 90 новых госстандартов. Они касаются электротехники и машиностроения, радиоэлектроники, связи, легкой и химической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия. Отдельная группа стандартов – для изделий медицинского назначения.

В нашей стране качество – это важнейшая задача государственной экономической политики. Цель при этом – соответствовать запросам промышленности и потребителя, обеспечить технологический суверенитет и нарастить экспорт, гибко реагировать на любые внешние вызовы. Объявление Года качества в целом и введение новых стандартов в частности укрепят ценность бренда «Сделано в Беларуси».