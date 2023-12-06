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Изменится график движения поездов Белорусской железной дороги

06 декабря 2023 07:09
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К переходу на новый график движения готовятся белорусские железнодорожники. Грузовых составов на основных направлениях вывоза наших экспортных товаров в направлении России станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменится график движения поездов Белорусской железной дороги-1

Ежесуточно будет курсировать 1 140 грузовых поездов. Запланировано без малого 90 маршрутов контейнерных поездов в Россию и далее в порты ее северо-западного региона, а также страны Азии и Китай; и в транзитном сообщении «Европа – Россия – Китай» в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Сохраняются объемы перевозок пассажиров в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Мурманска и Самары. Появится возможность добраться из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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