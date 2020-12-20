«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только

Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились белорусские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились белорусские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сладкие подарки и игрушки отправились в 3-ю детскую клиническую больницу. Радуют маленьких пациентов этой клиники сотрудники Следственного комитета уже не первый год. Правда, в этот раз, учитывая эпидобстановку, новогодний груз доставили дистанционно. Не обошли вниманием и врачей: им передали средства индивидуальной защиты.
Максим Очеретний, главный врач УЗ «3-я городская детская клиническая больница»:
Хотелось бы поблагодарить Следственный комитет с тем, что уже на протяжении многих лет у нас идет такой замечательный близкий контакт между детишками, которые находятся у нас в больнице, и управлением непосредственным. Традиционно подарки вкусные, красивые.
Средства индивидуальной защиты сейчас очень сильно востребованы медиками, поэтому то, что было нам подарено, будет очень хорошим подспорьем в нашей работе.
К сожалению, в этом году не получилось традиционного поздравления ввиду достаточно напряженной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В предыдущие годы это была такая традиционная елка с поздравлениями, Дедами Морозами и Снегурочками.
Евгений Талай, начальник отдела идеологической работы ЦА Следственного комитета Беларуси:
Центральный аппарат Следственного комитета традиционно принял участие в этой акции в 3-й детской городской клинической больнице. В этом году, помимо подарков сладких и игрушек детям, офицерским собранием было принято решение приобрести средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, чтобы в этой акции поучаствовали не только дети, но и медперсонал.