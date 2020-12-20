Прямой эфир

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только

20 декабря 2020 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К акции «Наши дети» присоединились белорусские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только-1

Сладкие подарки и игрушки отправились в 3-ю детскую клиническую больницу. Радуют маленьких пациентов этой клиники сотрудники Следственного комитета уже не первый год. Правда, в этот раз, учитывая эпидобстановку, новогодний груз доставили дистанционно. Не обошли вниманием и врачей: им передали средства индивидуальной защиты.

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только-4

Максим Очеретний, главный врач УЗ «3-я городская детская клиническая больница»:
Хотелось бы поблагодарить Следственный комитет с тем, что уже на протяжении многих лет у нас идет такой замечательный близкий контакт между детишками, которые находятся у нас в больнице, и управлением непосредственным. Традиционно подарки вкусные, красивые.

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только-7

Средства индивидуальной защиты сейчас очень сильно востребованы медиками, поэтому то, что было нам подарено, будет очень хорошим подспорьем в нашей работе.

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только-10

К сожалению, в этом году не получилось традиционного поздравления ввиду достаточно напряженной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. В предыдущие годы это была такая традиционная елка с поздравлениями, Дедами Морозами и Снегурочками.

«Офицерским собранием было принято решение». СК поздравил пациентов 3-й детской больницы Минска, но не только-13

Евгений Талай, начальник отдела идеологической работы ЦА Следственного комитета Беларуси:
Центральный аппарат Следственного комитета традиционно принял участие в этой акции в 3-й детской городской клинической больнице. В этом году, помимо подарков сладких и игрушек детям, офицерским собранием было принято решение приобрести средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, чтобы в этой акции поучаствовали не только дети, но и медперсонал.

# Новый год # общество # Максим Очеретний # Евгений Талай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости
20 декабря 2020 11:31

Александр Лукашенко: органы госбезопасности – одна из основных опор государства в обеспечении независимости

«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?
20 декабря 2020 10:43

«Сейчас актёры не читают сценариев, а Янковский читал». Что помогло актёру стать известным?

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр
20 декабря 2020 07:13

«Мама старалась его образумить». Рассказываем, как так получилось, что Янковский попал в театр