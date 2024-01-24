Более 200 старшеклассников со всей Беларуси собрал форум в Академии наук

«Первый шаг в науку». Более 200 старшеклассников со всех регионов страны собрал научный форум в Академии наук. Впервые конференция обрела такой масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь школьники представят свои лучшие проекты и разработки в самых разных направлениях – от физики и экологии до истории и архитектуры. В 2024 году на форуме также отдельным блоком представлена космическая сфера. Всего работа организована по 10 секционным направлениям. Учащиеся выступят с проектами и докладами, а эксперты определят и наградят авторов лучших работ. Кроме того, участники форума смогут познакомиться с новейшими разработками молодых ученых Академии наук и посетить институты.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси:

Мы в этот год пригласили учащихся старших классов, 10-й и 11-й, то есть те ребята, которые будут поступать, выбирать профессиональный путь. И поэтому мы специально их привлекаем, чтобы им помочь сориентироваться именно на научную, инновационную сферу, показать, что стоит идти в академическую науку. Символично, что мы перед пленарным заседанием сделали выставку молодежных разработок, чтобы молодые ученые показали учащимся, что наука – это интересно, науку делает молодежь. Что не стоит бояться, стоит смело идти в научную сферу.

Сегодня в Академии наук работают более 2 000 молодых ученых. Ежегодно их ряды пополняют порядка 350 выпускников вузов.