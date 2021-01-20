О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода ответил на восемь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Для руководителя главное?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода ответил на восемь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Для руководителя главное?
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Чуйка.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Анатолий Анюховский:
Очень даже легко.
Вадим Щеглов:
Чего вы больше всего боитесь?
Анатолий Анюховский:
Своей непредсказуемости.
Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?
Анатолий Анюховский:
Чтобы планы, мы хотим пять объектов строить, осуществились.
Вадим Щеглов:
Чем вы гордитесь?
Анатолий Анюховский:
Своими детьми.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Анатолий Анюховский:
Счастье – это семья, работа, окружение, друзья, родные.
Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?
Анатолий Анюховский:
Предательства.
Вадим Щеглов:
Для вас главное в жизни?
Анатолий Анюховский:
Здоровье, благополучие моих родных и близких.
«У меня дети, о которых я только мог мечтать». Руководитель предприятия рассказал о своей семье, хобби и авторитетах – читать здесь.