О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов

Вадим Щеглов, ведущий: Для руководителя главное?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода ответил на восемь неожиданных вопросов.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Чуйка.

Вадим Щеглов:

Вас легко вывести из себя?

Анатолий Анюховский:

Очень даже легко.

Вадим Щеглов:

Чего вы больше всего боитесь?

Анатолий Анюховский:

Своей непредсказуемости.

Вадим Щеглов:

О чем вы мечтаете?

Анатолий Анюховский:

Чтобы планы, мы хотим пять объектов строить, осуществились.

Вадим Щеглов:

Чем вы гордитесь?