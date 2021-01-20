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О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов

20 января 2021 08:08
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода ответил на восемь неожиданных вопросов.

Вадим Щеглов, ведущий:
Для руководителя главное?

О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов-1

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Чуйка.

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Анатолий Анюховский:
Очень даже легко.

Вадим Щеглов:
Чего вы больше всего боитесь?

Анатолий Анюховский:
Своей непредсказуемости.

Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?

Анатолий Анюховский:
Чтобы планы, мы хотим пять объектов строить, осуществились.

Вадим Щеглов:
Чем вы гордитесь?

О предательстве, счастье и главной мечте. Ответы директора завода на 8 неожиданных вопросов-4

Анатолий Анюховский:
Своими детьми.

Вадим Щеглов:
Счастье это…

Анатолий Анюховский:
Счастье это семья, работа, окружение, друзья, родные.

Вадим Щеглов:
Чего вы никогда не простите?

Анатолий Анюховский:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Для вас главное в жизни?

Анатолий Анюховский:
Здоровье, благополучие моих родных и близких.

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# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Анюховский # Вадим Щеглов # Фотофакт

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