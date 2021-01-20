Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?
Новости Беларуси. Аномальные морозы становятся испытанием не только для людей, зачастую даже четвероногие обитатели леса в лютые морозы переживают не самые комфортные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во многих зоопарках страны в этот период усиливают кормление животных, утепляют подстилки, даже подогревают питье.
А вот Государственная академия ветеринарной медицины пошла еще дальше и вовсе решила взять под свою опеку зубра.
Помощь – в обеспечении животного необходимым рационом питания. Зубр Борис живет в зоосаде уже около 7 лет. Выбор пал на него не просто: парнокопытное – наиболее близкое к сельскохозяйственным.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Около 15 кг в сутки ему нужно сена, около 12 кг ему нужно овощей. Ему необходимо зерно – около 10 кг.
В нашей практике это первый случай сотрудничества с ветакадемией.
Николай Гавриченко, ректор Витебской академии ветеринарной медицины:
Мы могли бы ухаживать за зубром и без заключения дополнительных соглашений. Но это сделано для того, чтобы показать пример другим.
Во многих зоопарках мира за то, чтобы являться опекуном над животными, идет даже очень большая борьба.