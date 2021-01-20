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Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?

20 января 2021 08:44
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Новости Беларуси. Аномальные морозы становятся испытанием не только для людей, зачастую даже четвероногие обитатели леса в лютые морозы переживают не самые комфортные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во многих зоопарках страны в этот период усиливают кормление животных, утепляют подстилки, даже подогревают питье.  

Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?-1

А вот Государственная академия ветеринарной медицины пошла еще дальше и вовсе решила взять под свою опеку зубра.

Помощь – в обеспечении животного необходимым рационом питания. Зубр Борис живет в зоосаде уже около 7 лет. Выбор пал на него не просто: парнокопытное – наиболее близкое к сельскохозяйственным.  

Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?-4

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:  
Около 15 кг в сутки ему нужно сена, около 12 кг ему нужно овощей. Ему необходимо зерно около 10 кг.  

В нашей практике это первый случай сотрудничества с ветакадемией.  

Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?-7

Николай Гавриченко, ректор Витебской академии ветеринарной медицины:
Мы могли бы ухаживать за зубром и без заключения дополнительных соглашений. Но это сделано для того, чтобы показать пример другим.  

Во многих зоопарках мира за то, чтобы являться опекуном над животными, идет даже очень большая борьба.  

# Зоопарк # общество # Ирина Орлова # Николай Гавриченко # Фотофакт

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