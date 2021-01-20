Зубр Борис живёт в зоосаде около 7 лет. Почему о нём теперь будет заботиться Витебская ветакадемия?

Новости Беларуси. Аномальные морозы становятся испытанием не только для людей, зачастую даже четвероногие обитатели леса в лютые морозы переживают не самые комфортные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих зоопарках страны в этот период усиливают кормление животных, утепляют подстилки, даже подогревают питье.

А вот Государственная академия ветеринарной медицины пошла еще дальше и вовсе решила взять под свою опеку зубра. Помощь – в обеспечении животного необходимым рационом питания. Зубр Борис живет в зоосаде уже около 7 лет. Выбор пал на него не просто: парнокопытное – наиболее близкое к сельскохозяйственным.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Около 15 кг в сутки ему нужно сена, около 12 кг ему нужно овощей. Ему необходимо зерно – около 10 кг. В нашей практике это первый случай сотрудничества с ветакадемией.