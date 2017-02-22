Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»

Новости Беларуси. Социальная ответственность. Открытие крупных торговых точек в столице помогает развивать сеть на селе. Белкоопсоюз 22 февраля сделал подарок минским потребителям. Новый магазин, где преимущество на прилавках отдано отечественным продуктам, теперь есть и на западе столицы.

И в столице, уверяет разборчивый покупатель, такие хрустящие можно найти лишь в нескольких магазинах. Теперь на карте еще один адрес – новый магазин «Родны кут» распахнул двери для посетителей.

Здесь на площади в 200 квадратных метров представлены более 16 тысячи наименований продукции. Самая популярная, конечно, собственного производства. Соленья уже стали фирменным знаком магазинов. А найти здесь можно даже редкие кулинарные лакомства. Такие, как брусника или белые грибы.

Едва продавцы заняли места, а касса начала работать, у отделов собрались целые очереди. На прилавках – продукты из всех регионов страны. Домашние колбаски, свежая выпечка, соки, а также овощные, рыбные и мясные консервы, сушеные ягоды и грибы. Все объединяет высокое качество. Покупатели отмечают: как у бабушки в деревне.

Покупатели:

Ни в одном магазине города невозможно купить сало натурального копчения, которое здесь присутствует. Продукция вся натуральная, естественная, без всяких добавок, канцерогенов.

Это хорошо, когда есть ассортимент, выбор. Это привлекает покупателей, с радостью ходим. Когда есть свежая выпечка, хорошо. Дети любят.

Всего в товарообороте Белкоопсоюза в 2016 году удельный вес отечественных товаров составил больше 90%. Вот и в новом магазине «Родны кут» сразу четыре фирменные секции наших ведущих предприятий. Потому и цены приятные. К тому же покупателей обещают баловать скидками и акциями.

Олег Войтенков, председатель правления Минского РАЙПО Белкоопсоюза:

На овощную продукцию сегодня цены ниже, чем во всех предприятиях Минска. Мы знаем прекрасно, когда выезжаем на ярмарки, как пользуется спросом наша продукция. Поэтому мы думаем продолжить эту работу в будущем.

Всего у Белкоопсоюза почти 10 тысяч торговых объектов по всей стране, большинство из них – в селах. А там, где нет магазинов, регулярно ходят автолавки – их больше 14 тысяч. И хотя конкуренция в белорусской глубинке практически отсутствует, многие из сельских магазинов работают в убыток. Потому новый столичный магазин несет немалую финансовую функцию: именно открытие таких крупных объектов и позволяет сохранять небольшие магазины в провинции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Может быть, прибыли большой нет. Но ищем возможность, чтобы получить эту прибыль в другом месте, чтобы компенсировать те затраты, которые имеем на селе. Сельское население мы не оставим без товаров, это наша задача, и мы ее выполним.

Уже 23 февраля появятся еще два фирменные магазина в Червенском районе.