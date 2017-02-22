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Выездные приемы граждан в Беларуси: Григорий Шлык встретится с жителями Гомеля и Буда-Кошелева 23 и 24 февраля

22 февраля 2017 17:00
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Новости Беларуси. Все нюансы применения на практике Декрета № 3 о социальном иждивенчестве разъяснят специалисты Администрации Президента. Продолжается практика выездных приемов граждан.

Так, 23 февраля такая встреча пройдет в Гомельском облисполкоме, а пятницу в Буда-Кошелевском райисполкоме. На вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Григорий Шлык. Записаться на прием можно по телефону в исполнительном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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