«Какой ты руководитель, если у тебя не было практики»: молодежь Беларуси готовится к студотрядовскому сезону-2017

Новости Беларуси. В Беларуси 22 февраля дали старт новому стройотрядовскому движению. «День открытых дверей» прошел в университетах по всей стране. Студентам помогали определиться со своими планами на лето, рассказали все нюансы студотрядовских будней и помогали подобрать работу по вкусу.

На строительство домов в Островце прошлым летом он выезжал пять раз. Вот и в 2017 году к масштабной стройке готов присоединиться, – рассказывает Юрий Завадский. Заявление уже написал. А ведь в таком «рабочем» режиме сегодняшний студент живет с 10 класса. Признается: к работе привык.

Юрий Завадский, студент 4 курса Брестского государственного технического университета:

Я не представляю себя без работы. Даже сейчас ищу подработку в первую смену, которую мне предоставил БРСМ. Она начнется где-то в марте, на благоустройстве Брестской крепости. Преподаватели к этому лояльно относятся. Говорят: какой ты руководитель, если у тебя не было практики.

Знакомство с новыми людьми, а главное – выбранной профессией. Зачастую студенческие отряды становятся хорошей практикой для молодых и начинающих. А еще это заработок. Будь то отряд педагогический, строительный или сервисный. И с кого брать пример есть. Неудивительно, что уже сегодня ажиотаж. Старт масштабного проекта «Выбираем студотряд!» только дан, а уже очереди.

Кристина Давыденкова, студентка 2 курса Минского государственного лингвистического университета:

Студенты хотят иметь какую-то самостоятельность в жизни, иметь какие-то свои карманные расходы.

Вот и Карина со студотрядами на «ты». Работала в штабе абитуриента, прошлым летом была вожатой в лагере. Молодой педагог такую практику оценила.

Карина Бунта, студентка 4 курса Минского государственного лингвистического университета:

Для меня важно просто работать с детьми, понимать их. Конечно, это очень большой опыт.

Сезон-2016 получился по-настоящему плодотворным. К студотрядовскому движению присоединились около 70 тысяч человек по всей республике. Только из этого вуза – около двух тысяч.

Стадион «Динамо», вторая кольцевая. Как раз здесь и можно было заработать больше всего – примерно 800 рублей в месяц. На втором месте в рейтинге работа на заводе: в среднем 600 рублей. И ведь такие заработные платы подчеркивают: работа в студотрядах – еще и возможность поучаствовать в республиканской «копилке». Деньги от налогов идут на здравоохранение, социальную сферу, безопасность.

На это направлен и сбор, который должны уплатить те, кто попал под нормы Декрета № 3. Кстати, 23 и 24 февраля вновь откроются мобильные приемные. Здесь можно задать персональный вопрос и лично рассказать о проблеме.

Юрий Романчик, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:

Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин должен работать и содержать себя сам.

С Юрием согласны и другие студенты Национального технического. На работу здесь каждый настроен еще с первого курса.

Артур Козлов, студент 4 курса Белорусского национального технического университета:

Для некоторых студентов это возможность пройти практику в университете, открыть для себя какие-то новые возможности.

Кстати, прошли импровизированные «Дни открытых дверей» в университетах по всей стране. И везде ажиотаж. А это значит, что студотрядовский сезон-2017 обещает быть насыщенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.