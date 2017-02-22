В Клецке после реконстуркции открыли физкультурно-оздоровительный центр

Новости Беларуси. Ставка – на здоровье. В Клецке после масштабной реконструкции открыл двери физкультурно-оздоровительный центр.

Старые помещения, которые были почти невостребованны, приобрели новый вид.

Важный достояние для города – современная площадка для занятий вольной борьбой. На Клецком районе вырастили много чемпионов по этому виду спорта.

Ранее условия в зале не были самыми комфортными. Молодые спортсмены опробовали современное покрытие.

Егор Полежаев, посетитель секции вольной борьбы физкультурно-оздоровительного центра Клецка:

Очень хорошо тренируемся, у нас есть два тренера, сделали вентиляцию – дышать стало лучше. И ковер не такой скользкий, как раньше был. Много народу придёт, надышит и здесь было плохо тренироваться.

Ольга Антонович, посетительница секции вольной борьбы физкультурно-оздоровительного центра Клецка:

Я хожу в бассейн занимаюсь плаваньем, вольной борьбой. Стало лучше заниматься, нам здесь не душно. Всё хорошо благодаря нашей вентиляции, что установили. Здесь теперь хорошо дышать.

Кроме зала для вольной борьбы, в Клецке открылся восстановленный бассейн. Появилась и тренажерный зал. После реконструкции количество посетителей физкультурно-оздоровительного центра возросла в разы. Кстати, модернизация комплекса продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Лещинский, заместитель директора физкультурно-оздоровительного центра Клецка

Планируем выполнить ремонт системы отопления, оборудовать новые душевые, сауны, создать более комфортные условия для наших жителей города, района и приезжах. Конечно,инерес проявляют, приходят, высказываются. Это никогда не будет напрасно.