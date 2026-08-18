25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»

Белорусские регионы становятся полноценными центрами экономической активности. Их жители готовы закладывать фундамент долгосрочного развития. В 2025 году путем трансформации программы «Один район – один проект» внедрен новый механизм поддержки инвестиционных проектов «Региональная инициатива», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа стала драйвером перезагрузки территорий. Стимул к работе – льготы, которые предлагают для развития бизнеса. Ставка делается на реальный сектор и конкретные результаты: импортозамещение, глубокая переработка местного сырья и создание новых рабочих мест.