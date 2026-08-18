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25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»

18 августа 2026 16:52
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Белорусские регионы становятся полноценными центрами экономической активности. Их жители готовы закладывать фундамент долгосрочного развития. В 2025 году путем трансформации программы «Один район – один проект» внедрен новый механизм поддержки инвестиционных проектов «Региональная инициатива», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа стала драйвером перезагрузки территорий. Стимул к работе – льготы, которые предлагают для развития бизнеса. Ставка делается на реальный сектор и конкретные результаты: импортозамещение, глубокая переработка местного сырья и создание новых рабочих мест. 

В том, как малые города получают шанс на новую экономическую жизнь, разбиралась Алеся Иванова. Смотрите видео.

Уступаем только России: Беларусь вышла в лидеры по промышленному выращиванию голубики в СНГ – читайте далее.

# Государственная политика # Фермеры в Беларуси # Сельское хозяйство # Алеся Иванова

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