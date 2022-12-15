Более 1500 детей получили травмы после катания на тюбинге с начала зимы

Новости Беларуси. В Беларуси фиксируются детские травмы после катаний на тюбингах. Более 1 500 детей – такова статистика всего за несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом тюбинговых травм не просто больше, они становятся и более серьезными. При этом это одно из самых опасных зимних развлечений. Тюбинги практически неуправляемы и способны развивать большую скорость. Поэтому поверхность для катания должна быть ровной. Вдали от столбов, деревьев и дорог.

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

Катание на тюбинге для пятилетнего мальчика в Узденском районе закончилось xерепно-мозговой травмой. В результате столкновения с деревом при катании на тюбинге попал в реанимацию шестиклассник из Барановичей.

Как правило, все тюбинговые травмы – это пренебрежение простыми правилами безопасности. Чаще всего серьезные травмы получают на необорудованных для катания горках.