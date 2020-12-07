Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи

Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
Помощь получат 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.