Прямой эфир

Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи

07 декабря 2020 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На поддержку талантливой молодежи 7 декабря направлено из спецфонда Президента более 116 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Более 116 тысяч рублей направлено на поддержку талантливой молодёжи-1

Помощь получат 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов и фестивалей.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детско-юношеский футбольный центр появится во Фрунзенском районе
07 декабря 2020 17:41

Детско-юношеский футбольный центр появится во Фрунзенском районе

«Раз в неделю проводится полная дезинфекция». Мастер ЖЭУ о том, как в Минске обрабатывают подъезды
07 декабря 2020 17:40

«Раз в неделю проводится полная дезинфекция». Мастер ЖЭУ о том, как в Минске обрабатывают подъезды

«Сколько стоит моё мнение?» Премьера авторской рубрики «Голиков» на СТВ
07 декабря 2020 17:28

«Сколько стоит моё мнение?» Премьера авторской рубрики «Голиков» на СТВ