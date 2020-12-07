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Детско-юношеский футбольный центр появится во Фрунзенском районе

07 декабря 2020 17:41
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе появится новый детско-юношеский центр. Принадлежащий футбольному клубу «Динамо-Минск» стадион на улице Вышелесского планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Детско-юношеский футбольный центр появится во Фрунзенском районе-1

Спортивный объект включает в себя три поля. Основное – с искусственным покрытием. Заложена функция подогрева, что позволит проводить тренировки и матчи при любой погоде. Два поля поменьше предназначены для тренировок. Также оборудуют кабинеты медпомощи и допинг-контроля. Трибуны рассчитаны на 5 000 зрителей. Первые матчи здесь пройдут уже будущей весной.

# Строительство # общество # Фотофакт

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