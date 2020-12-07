Детско-юношеский футбольный центр появится во Фрунзенском районе

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе появится новый детско-юношеский центр. Принадлежащий футбольному клубу «Динамо-Минск» стадион на улице Вышелесского планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спортивный объект включает в себя три поля. Основное – с искусственным покрытием. Заложена функция подогрева, что позволит проводить тренировки и матчи при любой погоде. Два поля поменьше предназначены для тренировок. Также оборудуют кабинеты медпомощи и допинг-контроля. Трибуны рассчитаны на 5 000 зрителей. Первые матчи здесь пройдут уже будущей весной.