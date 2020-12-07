«Раз в неделю проводится полная дезинфекция». Мастер ЖЭУ о том, как в Минске обрабатывают подъезды

Новости Беларуси. Коммунальщики Минска продолжают принимать дополнительные меры для профилактики коронавирусной инфекции. Пристальное внимание – местам общего пользования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Коммунальщики Минска продолжают принимать дополнительные меры для профилактики коронавирусной инфекции. Пристальное внимание – местам общего пользования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Приоритет – дезинфекция подъездов. К каждому участку прикреплены по два-три специалиста. Перед началом работы коммунальщики переодеваются в обязательную защитную экипировку: спецодежду, резиновые перчатки, закрытые очки и маску. Обработку подъездов специалисты проводят ежедневно. В среднем фронт работ для каждого жилищно-эксплуатационного управления – 700 подъездов.
Роман Конон, мастер ЖЭУ № 5 Заводского района:
Ежедневно идет обработка дверных ручек, перил, поручней, кнопок лифтовой кабины, кнопок домофонов, ручек мусоропроводов. Раз в неделю проводится полная дезинфекция, мытье лестничных площадок. Велась обработка хлорными таблетками, разбавляли их в жидкости и дезинфицировали. Но недостаток какой у них – то, что они оставляют ярко выраженных запах, режут глаза, могут нанести вред здоровью нашим рабочим, кто обрабатывает, и недовольны были жильцы. Но в данный момент наш раствор, который имеет преимущество, не оставляет никакого запаха и не так вредит здоровью.
Хотя нагрузка на рабочих по комплексной уборке и возросла, с дезинфекцией они справляются. Продолжительность дезобработки зависит от количества этажей в доме и состояния подъезда. Так, на обработку 9-этажки требуется около получаса.