«Раз в неделю проводится полная дезинфекция». Мастер ЖЭУ о том, как в Минске обрабатывают подъезды

Роман Конон, мастер ЖЭУ № 5 Заводского района:

Ежедневно идет обработка дверных ручек, перил, поручней, кнопок лифтовой кабины, кнопок домофонов, ручек мусоропроводов. Раз в неделю проводится полная дезинфекция, мытье лестничных площадок. Велась обработка хлорными таблетками, разбавляли их в жидкости и дезинфицировали. Но недостаток какой у них – то, что они оставляют ярко выраженных запах, режут глаза, могут нанести вред здоровью нашим рабочим, кто обрабатывает, и недовольны были жильцы. Но в данный момент наш раствор, который имеет преимущество, не оставляет никакого запаха и не так вредит здоровью.