Как избавиться от темных кругов под глазами? Косметолог поделилась домашними рецептами

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Большинство из нас сталкивается с проблемой темных кругов под глазами, которые придают болезненный и усталый вид лицу. Причин этому много. Это тонкая кожа области глаз, стрессы, плохой сон, работа за монитором компьютера, но если причиной являются недосып и стресс, то на помощь приходят домашние рецепты.

Для увлажнения кожи в области глаз и улучшения микроциркуляции можно использовать огурец. Мы можем нарезать его слайсами, уложить на кожу век и подержать так 10-15 минут. Для борьбы с темными кругами под глазами мы можем использовать тертый картофель. Массу натертого картофеля мы оставляем на области век на 10-15 минут. Затем смываем, и темные круги под глазами осветляются.

Используя эти простые домашние рецепты, мы можем избавиться от появившихся следов усталости и стресса. Но, конечно, лучше профилактировать появление темных кругов под глазами, избегать стрессов, усталости, как можно больше находиться на свежем воздухе.