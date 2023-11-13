Российских водителей теперь смогут привлечь к ответственности за нарушение ПДД в Беларуси

Беларусь и Россия будут оповещать друг друга обо всех происшествиях на дорогах и наказывать виновников. 13 ноября в силу вступил закон о ратификации соответствующего соглашения между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь при въезде на белорусском автомобиле в Россию, а на российском – в Беларусь водители не смогут игнорировать требования правил дорожного движения, рассчитывая, что камеры фиксации не смогут получить доступ к их личным данным.

Нарушителю ответственности не избежать. Штраф автовладельцам придет по почте. Заплатить его нужно будет в валюте и по курсу центрального банка государства, на территории которого исполняются решения по административному делу. При этом нарушитель сможет обжаловать решение в соответствии с законодательством страны совершения правонарушения.