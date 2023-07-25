ЧВК «Вагнер» будет стоять за Беларусь до конца – боец военной компании

Новости Беларуси. Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы стоять за Беларусь до конца. Об этом заявил боец частной военной компании с позывным «Ваштро» во время стрима проекта «Азаренок. Напрямую» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собеседник вышел на прямую связь с одного из наших полигонов.

Речь шла о совместных тренировках белорусских военнослужащих с «Вагнером». Уже прошли занятия с подразделениями территориальных войск и сил специальных операций. В частности, отрабатывались действия в борьбе с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами. Особое внимание приемам и способам ведения боевых действий.

«Ваштро» отметил, что у белорусских военнослужащих хорошая подготовка, особенно при необходимости действовать в лесной местности. Поэтому бойцы ЧВК передают опыт штурмовых отрядов в городских боях. Надо сказать, что «вагнеровцев» в Беларуси приняли тепло. Прибытие ЧВК в нашу страну усиливают внутренний и внешний векторы.